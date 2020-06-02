Президент Туркменистана провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием вице-премьера Шамухаммеда Дурдылыева и министра энергетики Чарымырата Пурчекова.

На совещании были обсуждены вопросы модернизации электроэнергетической отрасли страны. В частности, особое внимание на встрече было уделено вопросам прокладки межгосударственной энергетической магистрали – высоковольтной линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан. В этой связи глава государства подчеркнул, что инициированный туркменской стороной проект будет способствовать формированию энергетической инфраструктуры и созданию новых рабочих мест в Афганистане, а также внесет значительный вклад в устойчивое развитие и стабилизацию ситуации в соседней стране.

Подчеркнув важность развития широкого международного сотрудничества в энергетической области, президент отметил, что Туркменистан открыт для равноправного, взаимовыгодного партнерства с ведущими иностранными компаниями, располагающими большим опытом и современными технологиями.

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