Туркменистан отметил Международный день защиты детей массовыми мероприятиями

В Туркменистане массовыми мероприятиями отметили Международный день защиты детей, который внесен в перечень официальных праздничных дат страны как выражение солидарности с мировым сообществом в деле обеспечения прав и интересов детей.

В этот день Министерство образования Туркменистана совместно с ЮНИСЕФ дали старт конкурсу рисунков среди дошкольников на тему «Моя счастливая семья». Организаторы решили не определять победителей, предоставить каждому ребенку свободу самовыражения, а потом провести выставку детских рисунков в формате онлайн, опубликовать их на сайтах туркменских СМИ, а также использовать для оформления тематических буклетов и брошюр.

Одним из центров праздничных мероприятий в столице стал парк культуры и отдыха «Ашхабад». Здесь состоялись выступления детских творческих коллективов и цирковых артистов, а также организованы книжные выставки, привлекшие внимание ребят яркими обложками красочных детских изданий.

Такие же праздничные гуляния детей были организованы в столичном парке «Мир сказок» и в культурно-развлекательном центре «Алем», в Детском доме Ашхабада и в торгово-развлекательном центре «Беркарар». Организаторы праздничных мероприятий, прошедших во всех регионах страны, позаботились об интересной и содержательной программе, а также о сладких угощениях для ребят.

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