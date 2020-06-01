В Туркменистане отметили Праздник туркменского ковра

В Ашхабаде прошла международная выставка-ярмарка, приуроченная к Празднику туркменского ковра. Организаторами отраслевого смотра выступили государственное объединение «Туркменхалы» («Туркменковер») и Торгово-промышленная палата Туркменистана.

В экспозиции нынешней выставки-ярмарки были представлены ковры, ковровые изделия, национальные ювелирные украшения, текстильная продукция и другие товары, производимые туркменскими предприятиями. В числе более 120 участников смотра – известные производители ковров, бизнесмены, руководители и представители крупных торговых компаний.

Во второй половине дня в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялась юбилейная XХ конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия. В работе конференции в формате онлайн приняли участие ценители туркменского ковроделия из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также ученые-историки, искусствоведы и коллекционеры из Японии, Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ.

В ходе форума были обсуждены вопросы сохранения и широкой популяризации национальных традиций ручного ковроткачества и других видов декоративно-прикладного искусства туркменского народа. Выступившие на конференции поделились результатами научных исследований по истории происхождения ковровых орнаментов, развитию этого искусства в различных странах.

Вечером в песенно-музыкальном центре «Ашхабад» состоялся концерт в честь Праздника туркменского ковра.

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