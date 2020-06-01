На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 67 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 67 сделок на 12 миллионов 464 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Российской Федерации, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана закупили полипропилен и авиационный керосин, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен высокой плотности, полипропилен, автобензин ЭКО 93 (ГК «Туркменгаз») и пластиковая тара стали предметами сделок бизнесменов из России, ОАЭ, Белиза и Афганистана.

Помимо этого, коммерсантам из России, Турции, Узбекистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная ткань и пряжа, текстильные изделия, джинсовая ткань и ковры ручной работы.

За манатные средства предприниматели из России Великобритании, ОАЭ и Турции приобрели ковры ручной работы и хлопчатобумажную пряжу на сумму более 4 миллионов манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности и полипропилен (ГК «Туркменгаз»), а также ковры ручной работы на 17 миллионов 400 тысяч манатов.

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