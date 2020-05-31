|31.05.20 08:40
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Туркменские и японские парламентарии провели переговоры в формате онлайн
В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась видеоконференция Межпарламентской группы дружбы Туркменистана и Японии.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития туркмено-японского межпарламентского взаимодействия. Стороны отметили динамичный характер развития диалога между законодательными органами двух государств и подчеркнули его актуальность.
Парламентарии Туркменистана и Японии обменялись мнениями по вопросам наращивания партнерства в рамках международных организаций, в торгово-экономическом сфере, а также в науке, образовании и культуре.
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