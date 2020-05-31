Туркменские и японские парламентарии провели переговоры в формате онлайн В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась видеоконференция Межпарламентской группы дружбы Туркменистана и Японии. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития туркмено-японского межпарламентского взаимодействия. Стороны отметили динамичный характер развития диалога между законодательными органами двух государств и подчеркнули его актуальность. Парламентарии Туркменистана и Японии обменялись мнениями по вопросам наращивания партнерства в рамках международных организаций, в торгово-экономическом сфере, а также в науке, образовании и культуре. © TURKMENISTAN.RU, 2020