|30.05.20 09:51
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В МИД Туркменистана состоялись переговоры с губернатором Астраханской области в формате онлайн
В МИД Туркменистана состоялась встреча по видеосвязи с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.
В ходе переговоров было подчеркнуто особое значение, придаваемое Туркменистаном развитию прямых партнерских связей с регионами Российской Федерации и в частности с Астраханской областью.
Российский губернатор подтвердил заинтересованность крупных промышленных, энергетических, судостроительных и других предприятий приморского региона России в наращивании взаимовыгодного сотрудничества с туркменскими партнерами как в рамках уже существующих совместных договоренностей, так и перспективных проектов.
В этой связи была отмечена важная роль Туркмено-астраханского совместного совета по вопросам предпринимательства. По мнению сторон, активная работа этой структуры способствует интенсификации торгово-экономических связей между представителями бизнеса двух стран.
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