В МИД Туркменистана состоялись переговоры с губернатором Астраханской области в формате онлайн

В МИД Туркменистана состоялась встреча по видеосвязи с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.

В ходе переговоров было подчеркнуто особое значение, придаваемое Туркменистаном развитию прямых партнерских связей с регионами Российской Федерации и в частности с Астраханской областью.

Российский губернатор подтвердил заинтересованность крупных промышленных, энергетических, судостроительных и других предприятий приморского региона России в наращивании взаимовыгодного сотрудничества с туркменскими партнерами как в рамках уже существующих совместных договоренностей, так и перспективных проектов.

В этой связи была отмечена важная роль Туркмено-астраханского совместного совета по вопросам предпринимательства. По мнению сторон, активная работа этой структуры способствует интенсификации торгово-экономических связей между представителями бизнеса двух стран.

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