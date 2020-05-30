Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеосвязи

Делегация Туркменистана приняла участие в очередном заседании Совета глав правительств стран – участниц СНГ, прошедшем в формате видеосвязи. Туркменистан на заседании представлял вице-премьер, глава МИД страны Рашид Мередов.

В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества стран Содружества по таким направлениям, как экономика, транспорт, энергетика, гуманитарно-культурная область, молодежная политика и ряда других сфер.

Одной из главных тем обсуждения стало противодействие пандемии коронавируса. В этой связи туркменская сторона отметила важность выработки действенных механизмов сотрудничества в этом направлении, позволяющих своевременно и эффективно предупреждать распространение инфекции. В частности, речь идет об осуществлении скоординированных действий по обеспечению санитарно-карантинных мероприятий на границах между государствами СНГ.

Также туркменская делегация подчеркнула особую актуальность научной дипломатии. Соответствующая инициатива Ашхабада подразумевает постоянный обмен опытом и информацией по вопросам изучения природы происхождения инфекции нового типа, профилактики и лечения инфекционных болезней с использованием современных медицинских технологий и оборудования, разработки вакцин и других медицинских препаратов. По убеждению Туркменистана, такая совместная работа должна вестись в тесном взаимодействии с ВОЗ. В этой связи туркменская сторона предложила обдумать проведение в ближайшее время встречи руководителей профильных министерств стран СНГ для обсуждения совместных мер по борьбе с COVID-19 с приглашением к участию в ней руководителей центрального офиса ВОЗ в Женеве.

На заседании были рассмотрен и принят ряд документов, в числе которых стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года, приоритетные направления сотрудничества стран СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, план мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в СНГ в 2021 году, стратегия развития сотрудничества государств СНГ в области физической культуры и спорта на 2021–2030 годы и совместные усилия государств Содружества по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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