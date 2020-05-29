|29.05.20 09:50
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Президент Туркменистана ознакомился с ходом возведения зоны отдыха на берегу водохранилища в пригороде Ашхабада
Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с членами правительства совершил рабочую поездку к Гуртлинскому водохранилищу в северном пригороде Ашхабада, где ознакомился с ходом благоустройства побережья и реализацией здесь проектов индустрии отдыха.
В ходе поездки вице-премьер Шамухаммед Дурдылиев, курирующий вопросы строительства, представил главе государства проекты кафетериев, магазинов, спортивных и игровых площадок, террас и беседок для отдыха, запланированных к строительству на берегу озера.
Ознакомившись с представленными проектами и одобрив их в целом, Гурбангулы Бердымухамедов поручил соответствующим руководителям наряду с возведением объектов досуга предусмотреть здесь строительство автостоянки для машин отдыхающих, а также организовать движение общественного транспорта и такси. Затем глава государства совершил водную прогулку на гидроцикле.
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