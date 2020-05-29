Министры иностранных дел Туркменистана и Афганистана обсудили аспекты двустороннего партнерства

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по видеосвязи с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром. В ходе встречи были обсуждены различные аспекты взаимодействия в свете состоявшегося накануне телефонного разговора между президентами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани.

В этой связи главы внешнеполитических ведомств двух стран сделали особый акцент на вопросах активизации двустороннего сотрудничества в транзитно-транспортной и энергетической сфере.

Обмениваясь мнениями по проблемам региональной и международной повестки, руководители МИД двух стран отметили необходимость выработки согласованного подхода к решению актуальных проблем, в том числе пандемии коронавируса. В этой связи была отмечена необходимость скоординированных санитарно-карантинных мероприятий на границе между двумя государствами для обеспечения бесперебойного грузового сообщения.

Туркменская сторона еще раз подтвердила готовность в качестве гуманитарной помощи построить на афганских приграничных железнодорожных станциях и КПП специальные сооружения-терминалы, аналогичные возведенным в Туркменистане, для дезинфекции железнодорожного транспорта и грузов, а также обеспечить эти объекты необходимым оборудованием.

Министр иностранных дел ИРА Мохаммад Ханиф Атмар, в свою очередь, выразил признательность Туркменистану за предоставляемую на регулярной основе гуманитарную помощь афганскому народу.

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