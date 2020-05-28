Энергетики Туркменистана и России обсудили подготовку проекта меморандума о сотрудничестве

Подготовка проекта ме­морандума о взаимопонимании между министерствами энергетики Туркменистана и России по сотрудничеству в сфере энергетики стало основной темой онлайн-встречи, состоявшейся в Министерстве энергетики Туркменистана.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что укрепление и диверсификация экономических связей с Россией, являющейся стратегическим партнером Туркменистана, является одним из ключевых направлений внешнеполитического курса Ашхабада.

На встрече стороны отметили хорошие перспективы взаимодей­ствия и координации сотрудничества двух государств в сфере транзита и экспорта электроэнергии. В частности, это касается проектов строительства высоковольтной линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан, сопряжения электроэнергетической системы Центральной Азии, формирования к 2025 году общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и т. д.

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