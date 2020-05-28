В МИД Туркменистана состоялись переговоры по видеосвязи с руководством французской компании Total

В МИД Туркменистана состоялись переговоры по видеосвязи со старшим вице-президентом французской ком­пании Total Стефаном Мишелем, в которых приняли участие представители государственных концернов «Туркменнефть», «Туркменгаз», а также государственной корпорации «Туркменгеология».

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в нефтегазовой промышленности Туркменистана. Стороны отметили наличие большого потенциала для активизации партнерства в области проведения геологоразведочных работ и сейсмических исследований, промышленного освоения месторождений, в том числе в туркменском секторе Каспия.

Особое внимание было уделено вопросам увеличения добычи углеводородов, наращиванию мощностей переработки газа и нефти, а также развитию газотранспортной инфраструктуры.

© TURKMENISTAN.RU, 2020