Президенты Туркменистана и Афганистана по телефону обсудили вопросы противодействия пандемии

Вопросы противодействия пандемии коронавируса нового типа обсудили в ходе телефонного разговора президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.

Главы двух государств отметили необходимость выработки согласованного подхода к борьбе с COVID-19, оказавшим негативное влияние на международные экономические отношения, жизнь многих государств и народов.

«Туркменистан, успешно реализуя комплекс мер по борьбе с опасным вирусом, полностью поддерживает усилия мирового сообщества и считает необходимым активизировать международное сотрудничество, направленное на разработку согласованных действий», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов, сказав, что только благодаря совместным усилиям стран можно достичь позитивных результатов.

Он отметил необходимость проведения скоординированных санитарно-карантинных мероприятий на границе между двумя государствами. В частности, туркменский лидер заявил о готовности Туркменистана в качестве гуманитарной помощи построить на приграничных железнодорожных станциях, контрольно-пропускных пунктах и в некоторых других местах на территории Афганистана специальные сооружения-терминалы для дезинфекции железнодорожного транспорта и грузов, а также обеспечить эти объекты необходимым оборудованием.

По словам главы Туркменистана, таким образом, принимаемые общими усилиями меры позволят достичь высокого уровня санитарно-эпидемиологической безопасности, создать условия для обеззараживания транспорта и грузов, пересекающих границу.

Подтверждая обоюдное стремление к активизации межгосударственного диалога, главы двух стран-соседей выразили приверженность курсу на долгосрочное партнерство.

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