В МИД Туркменистана состоялись туркмено-германские онлайн-переговоры

В МИД Туркменистана состоялся сеанс видеопереговоров с председателем правления Восточного комитета германской экономики Оливером Гермесом и исполнительным директором комитета Михаелем Хармсом. В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития туркмено-германского партнерства в рамках расширения диалога Туркменистана с Евросоюзом.

Особое внимание стороны уделили взаимодействию в торгово-экономической сфере, в частности, контактам туркменского бизнес-сообщества с представителями крупного немецкого бизнеса. В числе приоритетных направлений партнерства были названы топливно-энергетический комплекс, машиностроение, транспорт, логистика, сельское хозяйство, строительная индустрия и ряд других отраслей экономики.

Отдельной темой обсуждения стали вопросы развития связей в сферах образования, науки и здравоохранения.

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