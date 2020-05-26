В столице Туркменистана открылась выставка «Белый город Ашхабад» в честь Дня города

В туркменской столице в честь Дня города открылась XIХ международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад». Традиционный смотр, организованный мэрией Ашхабада и Торгово-промышленной палатой Туркменистана, показал столичные достижения, а также перспективы в сфере градостроительства и формирования городской инфраструктуры.

Более 70 экспонентов – государственные учреждения и частные компании, в том числе и иностранные, представили на выставке свою продукцию и услуги в финансово-банковской сфере, строительстве, пищевой промышленности, в сфере высоких технологий, в образовании, культуре, спорте, туризме.

В числе зарубежных экспонентов универсального смотра – организации и компании, принимающие участие в реализации совместных проектов в сферах градостроительства и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Участников универсальной выставки с открытием поздравил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Вечером в честь Дня города в песенно-музыкальном центре «Ашхабад» состоялся праздничные концерт мастеров искусств, который стал творческим посвящением туркменской столице.

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