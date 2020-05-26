В средних школах Туркменистана прозвенел «последний звонок»

Во всех общеобразовательных, средних школах Туркменистана прошли мероприятия по случаю окончания учебного года. Особенно торжественным и волнующим этот день стал для 80 тысяч выпускников школ, для которых прозвенел «последний звонок».

Выпускники, учителя, отличники учебы, победители различных олимпиад и творческих конкурсов со всех регионов страны возложили букеты цветов к главному флагу Туркменистана. Участники торжества заслушали здесь праздничное обращение президента Гурбангулы Бердымухамедова к выпускникам школ и учителям по случаю окончания учебного года.

Затем во всех школах страны состоялись торжественные линейки, где были сказаны добрые слова и пожелания в адрес выпускников 2020 учебного года и их учителей. А вечером праздник продолжился на открытых концертных площадках и парках страны массовыми гуляниями.

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