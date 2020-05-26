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26.05.20 08:17

Министры иностранных дел Туркменистана и Турции провели онлайн-встречу

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран стали продолжением телефонного разговора президентов Туркменистана и Турции –  Гурбангулы Бердымухамедова и Реджепа Тайипа Эрдогана, состоявшегося накануне.

В ходе переговоров Мередов и Чавушоглу обсудили пути активизации межгосударственного диалога и наметили новые векторы реализации потенциала туркмено-турецкого партнерства.

Главы дипломатических ведомств отметили важность сложения усилий по противодействию пандемии COVID-19. Стороны также рассмотрели круг вопросов в политико-дипломатической и торгово-экономической областях, уделив особое внимание организации «зеленых коридоров» для грузов и товаров в соответствии с требованиями санитарного и фитосанитарного контроля на границах.

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