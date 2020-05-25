Президенты Туркменистана и Турции обсудили по телефону вопросы противодействия пандемии коронавируса

Вопросы противодействия пандемии коронавируса нового типа обсудили в ходе телефонного разговора президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза-байрамы и пожелали народам двух государств благополучия и процветания.

Собеседники обсудили вопросы региональной и глобальной проблематики, затронув тему пандемии коронавируса (COVID-19), ставшей новым вызовом человечеству.

Главы двух государств высказались за консолидацию усилий всех стран для достижения полной победы над пандемией. Туркменский лидер подтвердил приверженность Ашхабада общемировой борьбе с болезнью, подчеркнув чрезвычайную важность международного сотрудничества прежде всего в области медицины. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил турецких партнеров за активную организацию международных конференций в формате онлайн, что позволяет продвигать научную дипломатию как один из предлагаемых Туркменистаном способов объединения всех стран в противодействии пандемии. Глава государства отметил позитивный опыт Турции в совершенствовании методик диагностики и лечения коронавирусной инфекции, поздравив коллегу с достигнутыми успехами в этой сфере.

В завершение беседы главы двух государств выразили уверенность, что туркмено-турецкий диалог и далее будет развиваться на основе доверия, открытости и взаимопонимания.

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