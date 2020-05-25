На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 40 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 40 сделок на 19 миллионов 696 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Белиза приобрели авиационный керосин и автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Афганистана закупили прямогонный бензин, выработанный на Сейдинском НПЗ. Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ, Турции, Азербайджана, Грузии и Кыргызстана были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства предприниматели из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады и Афганистана приобрели ковровые изделия и пряжу хлопчатобумажную. Общая сумма сделок составила 10 миллионов 255 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен на сумму 13 миллионов 915 тысяч манатов.

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