Туркменистан и Азербайджан обсудили вопросы прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспия

Вопросы совместного строительства, владения и использования волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Туркменистан – Азербайджан по дну Каспийского моря были обсуждены в ходе онлайн-встречи представителей государственной компании электросвязи «Туркментелеком» и ООО «Азертелеком».

На переговорах было отмечено, что реализация данного проекта свяжет города Туркменбаши и Сиязань, а также укрепит туркмено-азербайджанское сотрудничество в сфере совершенствования телекоммуникационной связи между Азией и Европой. Туркменской стороной уже подготовлены предложения по реализации этого проекта, которые представлены азербайджанской стороне для рассмотрения и согласования экономических, технических и других аспектов проекта.

Особое внимание на переговорах было уделено вопросу привлечения инвестиций в сферу телекоммуникаций, а также обсуждению условий совместного строительства, эксплуатации, обслуживания и защиты ВОЛС.

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