В целях регулирования валютных средств юридических лиц, осуществляющих экспорт, в Туркменистане создан Резервный валютный фонд. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бедымухамедов.

В соответствии с документом средства фонда планируется сосредоточить в Центральном банке и перечислять в него доходы в иностранной валюте министерств, отраслевых ведомств, подотчетных им предприятий и учреждений, а также всех юридических лиц с государственным участием.

Подписывая документ, президент отметил, что в нынеш­них условиях особую актуальность приобретает применение современных методов управления в финансовой сфере и строгий контроль за целевым использованием средств госбюджета и денежных поступлений от экспорта продукции и оказания услуг.

© TURKMENISTAN.RU, 2020