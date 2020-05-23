|23.05.20 11:30
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В Туркменистане создан Резервный валютный фонд
В целях регулирования валютных средств юридических лиц, осуществляющих экспорт, в Туркменистане создан Резервный валютный фонд. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бедымухамедов.
В соответствии с документом средства фонда планируется сосредоточить в Центральном банке и перечислять в него доходы в иностранной валюте министерств, отраслевых ведомств, подотчетных им предприятий и учреждений, а также всех юридических лиц с государственным участием.
Подписывая документ, президент отметил, что в нынешних условиях особую актуальность приобретает применение современных методов управления в финансовой сфере и строгий контроль за целевым использованием средств госбюджета и денежных поступлений от экспорта продукции и оказания услуг.
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