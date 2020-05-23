Президент Туркменистана утвердил план обеспечения готовности страны к противодействию коронавирусу

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив план обеспечения готовности Туркменистана к противодействию острому инфекционному заболеванию и принятию мер быстрого реагирования. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, документ был подписан на заседании правительства по видеосвязи.

В ходе обсуждения документа было отмечено, что проект плана был разработан во взаимодействии с ООН и такими структурами организации, как ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ и т.д. Также на заседании было подчеркнуто, что главными целями документа являются препятствование проникновению в Туркменистан коронавирусной инфекции, противодействие ее распространению и сохранение на должном уровне темпов социально-экономического развития страны в период пандемии.

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