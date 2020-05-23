В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный продвижению туркменских инициатив в области здравоохранения

В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный реализации международных инициатив Ашхабада в сфере здравоохранения. Во встрече приняли участие главы дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованные в Ашхабаде, а также представители местных и зарубежных СМИ. Также главы дипмиссий с резиденциями в третьих странах и представители ряда иностранных СМИ и общественных организаций приняли участие в брифинге посредством видеосвязи.

Выступая на встрече, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул, что «одним из основных предназначений данной площадки является продвижение международных инициатив Туркменистана в области здравоохранения, что и стало приоритетной тематикой последних брифингов». Мередов отметил, что Туркменистан в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, прошедшей в онлайн-режиме, поддержал резолюцию «Ответ на COVID-19», утвердившую принцип всеобщего, равного, свободного и справедливого доступа к эффективным медикаментам и технологиям лечения и профилактики опасных заболеваний, а также устранения несправедливых барьеров, препятствующих такому доступу. Министр добавил, что Туркменистан безусловно поддерживает подчеркнутую в резолюции ключевую, лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения в подготовке и координации глобального ответа на пандемию.

Выступавшие на брифинге особо отметили тот факт, что иноформация о мерах, принятых Туркменистаном в борьбе с коронавирусной пандемией COVID-19, была распространена в качестве официального документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и переведена на все языки организации. Эта информация была изложена в письме президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в адрес Генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Отдельной темой брифинга стало развитие новых форм международного научного сотрудничества в области медицины и обмен достижениями медицинской науки. В этой связи была озвучена инициатива Туркменистана о создании совета ученых-медиков. О конкретных путях реализации этой инициативы было рассказано туркменскими делегациями в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения и встречи министров здравоохранения стран Движения неприсоединения, состоявшихся в онлайн-режиме несколько дней назад.

В заключение участники брифинга участники обменялись мнениями в формате «вопрос – ответ».

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