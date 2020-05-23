В Туркменистане понедельник объявлен выходным днем в связи с празднованием Ораза-байрамы

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в целях бережного отношения к многовековым традициям и обычаям туркменского народа подписал указ о проведении в Туркменистане 24 мая 2020 года праздника Ораза-байрамы.

Документ также предписывает, в соответствии со статьей 81 Трудового Кодекса Туркменистана, перенести выходной день 24 мая 2020 года на 25 мая – понедельник. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от формы собственности поручено обеспечить исполнение данного указа.

Ораза-байрамы наряду с Курбан-байрамы является одним из двух самых главных праздников ислама и знаменует окончание священного месяца поста.

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