Туркменистан, Узбекистан и Иран обсудили вопросы активизации железнодорожного сообщения Руководители железнодорожных ведомств Туркменистана, Узбекистана и Ирана в ходе переговоров по видеосвязи обсудили вопросы активизации деятельности транспортно-транзитных коридоров межгосударственного и регионального значения. В частности, стороны обменялись информацией о создании приграничной медико-санитарной инфраструктуры в условиях пандемии COVID-19. Было отмечено, что эти меры призваны существенно увеличить грузопоток, обеспечить транзитное движение железнодорожного транспорта по территориям государств, что придаст новую динамику региональному взаимодействию. Участники встречи высказались за продолжение практики регулярных консультаций, позволяющих согласовывать ключевые векторы совместной работы, направленной на укрепление дружественных, добрососедских отношений стран региона. © TURKMENISTAN.RU, 2020