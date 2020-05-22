Туркменистан принял участие в совещании замминистров иностранных дел стран Центральной Азии и России

Туркменистан принял участие в заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Российской Федерации на уровне заместителей министров, состоявшемся в формате видеоконференции.

В ходе онлайн-встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества, а также актуальные аспекты региональной и международной проблематики. Стороны обменялись мнениями по повестке дня предстоящей третьей министерской встречи в формате «ЦА5 + Россия».

Особое внимание было уделено сложившейся в мире ситуации в связи с пандемией COVID-19. При этом была отмечена важность согласованных действий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.

Туркменская сторона отметила важность систематического обмена мнениями по вопросам региональной стабильности и безопасности, усиления политико-дипломатического взаимодействия. Были также озвучены инициативы Туркменистана о необходимости быстрого и полного восстановления транспортно-транзитного сообщения между странами и регионами, поиска новых маршрутов и инклюзивного использования механизмов научной дипломатии.

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