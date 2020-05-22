Администрация Ашхабада провела переговоры с представителями Всемирной федерации туристических городов в режиме видеосвязи

В мэрии Ашхабада в режиме видеосвязи были проведены переговоры с представителями Всемирной федерации туристических городов (WTCF). В переговорах приняли участие руководители и представители мэрии, МИД и Министерства культуры Туркменистана.

1 мая нынешнего года столица Туркменистана вступила во Всемирную федерацию туристических городов, объединяющую многие столицы и мегаполисы мира. В этой связи в ходе онлайн переговоров были обсуждены перспективы и приоритетные направления сотрудничества, нацеленного на развитие индустрии туризма в Ашхабаде и использование в этой области его потенциала.

Было отмечено, что вступление туркменской столицы в WTCF позволит активно продвигать на мировом туристическом рынке возможности Ашхабада и Туркменистана в целом. Участники переговоров подчеркнули, что этому будут способствовать уникальные историко-архитектурные, культурные и природные достопримечательности страны.

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