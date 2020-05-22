|22.05.20 08:31
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Президент Туркменистана провел совещание по вопросам развития сельского хозяйства
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием вице-премьера Эсенмырада Оразгелдиева, курирующего сельское хозяйство, и вице-премьера Шамухаммеда Дурдылыева, отвечающего в правительстве за промышленный комплекс.
На совещании глава государства отметил, что приоритетной задачей экономического развития страны является достижение полного обеспечения населения продовольствием собственного производства. В данном случае речь идет о сельскохозяйственной продукции – картофеле, луке и т. д.
«Наша страна должна быть самодостаточным государством в производстве сельскохозяйственной продукции, рынки должны изобиловать разнообразными продовольственными товарами, обеспечивающими потребности жителей», – сказал туркменский лидер.
По его словам, достичь этого можно только при скоординированной деятельности сельского хозяйства и промышленности. Агропром должен расширить производство овощебахчевой продукции, а промышленность должна обеспечить сельских производителей необходимыми видами и объемами минеральных удобрений.
Глава государства поручил Оразгелдиеву в целях снижения объемов импорта осенью этого года расширить посевные площади под картофель, лук и другую овощебахчевую продукцию, поручив эту работу крестьянским объединениям и частным товаропроизводителям.
Также президент поручил обеспечить в первоочередном порядке закупку картофеля, лука и бахчевых у производителей в регионах страны, своевременно проводить с ними расчеты, а также продолжить строительство складов, оснащенных холодильным оборудованием.
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