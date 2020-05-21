Состоялись туркмено-итальянские онлайн-переговоры

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры в формате видеоконференции с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Манлио ди Стефано.

Стороны рассмотрели нынешнюю ситуацию и меры противодействия распространению коронавируса нового типа COVID-19. При этом была подчеркнута готовность использовать совместный опыт и потенциал двусторонних отношений в этой сфере.

В ходе переговоров стороны рассмотрели реализацию ранее достигнутых договоренностей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. В этой связи была особо отмечена важность визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Итальянскую Республику в ноябре 2019 года.

В ходе переговоров дипломаты также особо подчеркнули имеющиеся возможности наращивания межмидовского взаимодействия двух стран.

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