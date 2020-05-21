Президент Туркменистана провел совещание по вопросам развития экономики в условиях пандемии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием вице-премьера Байрамгелди Овезова (транспорт и связь) и Гадыргелди Мушшикова (экономика и финансы).

Открывая совещание, глава государства отметил, что с учетом непростой эпидемиологической ситуации в мире и регионе необходимо скорректировать утвержденные планы, разработанные с учетом программы социально-экономического развития страны на 2020–2025 годы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки новой редакции государственного бюджета на 2020-й и разработки государственного бюджета на 2021 годы.

В частности, было отмечено, что в связи со сложным положением в глобальной эконо­мике необходимо уделять особое внимание модернизации отраслей, сокращению нецелевых расходов, стабилизации финансовой системы и сохранению инвестицион­ной активности.

Выступая на совещании, глава Туркменистана отметил, что в настоящее время введены ограничения на международные пассажирские и грузовые перевозки, что оказывает негативное влияние на основные экономические показатели предприятий транспортно-коммуникационного сектора. По словам президента, в этой связи необходимо пересмотреть сро­ки выплаты предприятиями отрасли банковских кредитов, налогов и за короткое время разработать соответствующие предложения по оздоровлению отрасли.

На совещании также были рассмотрены меры развития местного туризма и реализации продукции текстильной промышленности на внутреннем и внешнем рынках.

© TURKMENISTAN.RU, 2020