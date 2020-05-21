|21.05.20 09:31
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Президент Туркменистана провел совещание по вопросам развития экономики в условиях пандемии
Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием вице-премьера Байрамгелди Овезова (транспорт и связь) и Гадыргелди Мушшикова (экономика и финансы).
Открывая совещание, глава государства отметил, что с учетом непростой эпидемиологической ситуации в мире и регионе необходимо скорректировать утвержденные планы, разработанные с учетом программы социально-экономического развития страны на 2020–2025 годы.
В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки новой редакции государственного бюджета на 2020-й и разработки государственного бюджета на 2021 годы.
В частности, было отмечено, что в связи со сложным положением в глобальной экономике необходимо уделять особое внимание модернизации отраслей, сокращению нецелевых расходов, стабилизации финансовой системы и сохранению инвестиционной активности.
Выступая на совещании, глава Туркменистана отметил, что в настоящее время введены ограничения на международные пассажирские и грузовые перевозки, что оказывает негативное влияние на основные экономические показатели предприятий транспортно-коммуникационного сектора. По словам президента, в этой связи необходимо пересмотреть сроки выплаты предприятиями отрасли банковских кредитов, налогов и за короткое время разработать соответствующие предложения по оздоровлению отрасли.
На совещании также были рассмотрены меры развития местного туризма и реализации продукции текстильной промышленности на внутреннем и внешнем рынках.
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