Состоялись туркмено-швейцарские политические консультации в режиме онлайн

В МИД Туркменистана прошли политические консультации в формате онлайн между Туркменистаном и Швейцарской Конфедерацией. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы туркмено-швейцарского межгосударственного взаимодействия.

Представители внешнеполитических ведомств двух государств отметили потенциал в торгово-экономической сфере и обсудили возможности дальнейшего расширения и диверсификации взаимовыгодных связей в экономике. В числе приоритетных направлений партнерства были также названы финансово-банковский сектор, транспортно-коммуникационный комплекс, высокие технологии, медицина, наука, образование и туризм.

Также стороны отметили эффективность взаимодействия двух стран в рамках ООН и других международных структур. В ходе политических консультаций была дана высокая оценка внешнеполитическому курсу и международным инициативам Туркменистана, направленным на укрепление мира и стабильности, поддержание климата доверия и решение международных проблем с позиции миротворческой дипломатии.

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