Торгово-промышленные палаты Туркменистана и России обсудили развитие двусторонней торговли

Экспортный потенциал Туркменистана и России в текстильной промышленности, интересы импорта и взаимодействие в биржевой сфере были обсуждены в ходе онлайн-переговоров между торгово-промышленными палатами двух стран. Во встрече с туркменской стороны приняли участие также руководители и представители Министерства текстильной промышленности и Государственной товарно-сырьевой биржи.

На переговорах было отмечено, что Россия, являющаяся одним из главных торговых партнеров Туркменистана, проявляют заинтересованность в закупках туркменской текстильной продукции. Этому способствует и Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана – главный регулятор экспортно-импортных операций, проводимых в стране. В этой связи участники переговоров обсудили ряд мер по диверсификации взаимовыгодного партнерства в области торговли текстильной продукцией.

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