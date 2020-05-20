Страны Центральной Азии обсудили продовольственную безопасность в условиях пандемии

Актуальные вопросы развития сельского хозяйства и производства продуктов питания были обсуждены в ходе онлайн-совещания глав профильных министерств государств Центральной Азии при участии представителей Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по мерам, принимаемым аграрными ведомствами стран региона по смягчению негативного воздействия пандемии COVID-19 на продовольственную безопасность.

Делегация Туркменистана в ходе совещания представила основные направления государственной политики в сфере АПК, нацеленной на модернизацию отрасли, наращивание потенциала ее перерабатывающего сектора, обеспечение населения в полном объеме высококачественной продовольственной продукцией собственного производства.

Был также отмечен положительный опыт туркменской стороны по предотвращению проникновения в страну и распространения коронавирусной инфекции за счет профилактических мер по усилению фитосанитарного и ветеринарного контроля на государственных границах.

В выступлениях участников совещания была подчеркнута необходимость развития взаимодействия между аграрными и продовольственными секторами региональных стран.

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