Туркменистан принял участие в 73-й сессии ассамблеи ВОЗ

Борьба с пандемией коронавируса стала главной темой 73-й сессии ассамблеи Всемирной организации здравоохранения, проведенной в формате видеоконференции. В сессии приняли участие представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и туркменский постоянный представитель при отделении ООН в Женеве.

В ходе онлайн-встречи в качестве положительного примера была отмечена разработка и принятие в Туркменистане плана обеспечения готовности к противодействию заболеванию и принятию мер быстрого реагирования, нацеленных на предотвращение проникновения коронавируса на территорию страны.

Подчеркнув важность широкого международного сотрудничества, участники онлайн-встречи отметили необходимость тесного взаимодействия с партнерами в целях борьбы с опасными инфекциями, в частности, коронавирусом.

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