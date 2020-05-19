После многомесячной коренной реконструкции Ашхабадский ботанический сад вновь открыл двери для посетителей. Церемония открытия была приурочена к Дню города Ашхабада, который отмечается 25 мая.

Старейший городской общественный парк как и прежде будет оставаться центром научно-практической интродукции и акклиматизации растений, а также любимым местом отдыха жителей и гостей столицы.

За время модернизации здесь были обновлены внутренние постройки, заново спроектирована инфраструктура, произведена облицовка бассейна для водных растений. Теперь посадки стали упорядоченными и проницаемыми для солнца, а «зеленые жильцы» скомпонованы по месту происхождения и видовой принадлежности.

Ашхабадский ботанический сад компактно разместился на небольшой территории, примыкающей к сельхозуниверситету. 12 гектаров занимает дендропарк, представляющий древесные породы, где отдельные экземпляры мировой флоры были высажены до 1981 года.

Примечательно, что гостями мероприятия стали ветераны туркменской биологической науки, ученые, чья молодость была связана с развитием и становлением сада. Они по достоинству оценили проведенную работу по обновлению научных посадок, созданию удобств как для работников сада, так и его посетителей.

Как подчеркнули организаторы, график общественного посещения будет скоро установлен – это время, свободное от научной и практической работы, а также удобное для жителей и гостей столицы.

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