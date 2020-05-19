В Туркменистане отметили День Конституции и Государственного флага

В Туркменистане широко отметили День Конституции и Государственного флага. Праздничные мероприятия начались в Ашхабаде с церемонии возложения цветов к монументу Конституции.

В возложении цветов приняли участие президент Гурбангулы Бердымухамедов, члены правительства, руководители Меджлиса (парламента), мэрии Ашхабада, политических партий и общественных организаций, деятели культуры и журналисты.

Затем торжества переместились на площадь, где на 133-метровом флагштоке установлен главный флаг Туркменистана. В торжественной обстановке президент Туркменистана возложил к подножию флагштока цветы. Вслед за главой государства цветы возложили все участники церемонии.

По случаю Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана в песенно-музыкальном центре «Ашхабад» состоялся праздничный концерт мастеров искусств. Торжества в честь двойного праздника прошли во всех регионах Туркменистана.

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