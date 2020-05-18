На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 20 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 20 сделок на 480 тысяч долларов США. В ходе торгов предприниматели из Азербайджана, Турции, Грузии и Кыргызстана закупили хлопчатобумажную пряжу, а коммерсанты из России – крашеные махровые изделия. За манатные средства бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу на 2 миллиона 783 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») и хлопок-волокно на 112 миллионов 400 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2020