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18.05.20 08:44

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 20 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 20 сделок на 480 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Азербайджана, Турции, Грузии и Кыргызстана закупили хлопчатобумажную пряжу, а коммерсанты из России – крашеные махровые изделия.

За манатные средства бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу на 2 миллиона 783 тысячи манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») и хлопок-волокно на 112 миллионов 400 тысяч манатов.

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