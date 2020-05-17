В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана

В Центре общественных организаций состоялась конференция, приуроченная ко Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана, который отмечается 18 мая. В форуме, организованном Меджлисом (парламентом) и МИД Туркменистана, приняли участие члены правительства, депутаты парламента, представители политических партий и общественных объединений, главы аккредитованных в Ашхабаде дипмиссий, журналисты и студенческая молодежь.

Выступившие на конференции отметили, что принятая 28 лет назад Конституция страны закрепила обретение независимости и определила ключевые векторы развития туркменского государства и общества.

В ходе конференции большое внимание было уделено реализации внешнеполитической стратегии страны. Было подчеркнуто, что заложенные в Конституции Туркменистана принципы мирного сосуществования, позитивного добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, составляют основу внешней политики государства.

Выступившие на конференции также отметили значение Государственного флага Туркменистана как символа независимости страны. Было подчеркнуто, что туркменский флаг воплощает основные принципы проводимой нейтральным Туркменистаном политики миролюбия, добрососедства и международного сотрудничества.

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