В Туркменистане помиловали 1192 туркменских и 210 иностранных граждан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, подписал указ «О помиловании в честь священной Гадыр гиджеси (Ночи предопределения) осужденных лиц». Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, документ был подписан главой государства на заседании правительства.

Президентский указ освобождает 1192 туркменских и 210 иностранных граждан от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.

Ночь предопределения – 27-я ночь священного месяца Рамадана – особо почитаема у мусульман. Согласно исламским канонам, в эту ночь Всевышний послал пророку Мухаммеду первые суры Корана.

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