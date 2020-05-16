Туркменистан подал заявку на вступление в ВТО в качестве наблюдателя В Ашхабаде состоялось очередное заседание Кабинета министров Туркменистана, в ходе которого президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление «О присоединении Туркменистана к Всемирной торговой организации в качестве наблюдателя». В соответствии с документом туркменская сторона направила на имя гендиректора ВТО письмо-заявку на вступление в организацию в качестве наблюдателя. Согласно процедурам вступления в ВТО, вопрос о принятии Туркменистана в ВТО в качестве наблюдателя будет рассмотрен в ходе очередного заседания Генерального совета ВТО, который состоится в ближайшем будущем. © TURKMENISTAN.RU, 2020