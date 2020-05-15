Государственные информагентства Туркменистана и Белоруссии активизируют сотрудничества

Руководители Государственного информационного агентства Туркменистана ТДХ и Государственного информационного агентства Белоруссии БелТА провели переговоры в видеоформате. Основная тема – дальнейшее развитие партнерства в свете недавно подписанного двустороннего меморандума о сотрудничестве по обмену новостными материалами.

В ходе беседы стороны дали краткий обзор туркмено-белорусских отношений в различных сферах, подчеркнув наличие множества точек соприкосновения для информационного взаимодействия. Стороны обсудили перспективы активизации информационных контактов, новые формы работы и возможности реализации совместных проектов в области журналистики.

Не обошли руководители Государственных информагентств Туркменистана и Белоруссии самую актуальную на сегодня тему в мире – пандемию коронавируса нового типа. В ходе беседы было отмечено, что несмотря на отсутствие подтвержденных случаев этого опасного заболевания в Туркменистане, Ашхабад пристально следит за развитием ситуации в мире, в том числе в Белоруссии, где эпидемиологическая обстановка находится под медицинским контролем.

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