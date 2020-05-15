Президент Туркменистана передал военной школе служебные документы своего деда

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал Специализированной военной школе имени Бердымухамеда Аннаева Министерства обороны Туркменистана военные служебные документы своего деда – фронтовика и педагога Бердымухамеда Аннаева.

Уйдя добровольцем на фронт, он сражался в 748-м стрелковом полку 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта и вернулся домой с тяжелым ранением. Бердымухамед Аннаев был награжден высокой государственной наградой – медалью «За отвагу» за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны.

9 мая, когда торжественно отмечалась 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, делегация во главе с заместителем министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым прибыла в Ашхабад с почетной миссией – передать Туркменистану Боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии и служебные документы Бердымухамеда Аннаева.

После церемонии передачи документов глава Туркменистана посетил аудиторию школы, где поговорил с курсантами, дал им наставления и отеческие наказы. Воспитанники Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева выразили признательность главе государства за созданные здесь условия обучения военному делу.

Президент Туркменистана также отметил, что во время проведения торжеств по случаю 75-летия Победы от Министерства обороны РФ в качестве памятного дара был передан боевой пистолет военных лет.

«Это оружие является ценной реликвией. Оно несет в себе память, овеянную героизмом бесстрашных солдат», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов, сообщив о своем решении передать этот ценный экспонат Специализированной военной школе имени Б. Аннаева.

В заключение воспитанники военной школы произнесли патриотическую клятву и сфотографировались на память с главой государства.

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