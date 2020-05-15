В Ашхабаде состоялась презентация новых изданий в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана

В здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялась торжественная презентация новых изданий, посвященных 25-летию туркменского нейтралитета.

Эта серия книг, подготовленная различными ведомствами, рассказывает о реализации социально-экономической и внешнеполитической стратегии Туркменистана, общенациональных и отраслевых программ развития в различных сферах жизни страны – от промышленности до искусства.

В презентации приняли участие представители парламента, министерств, ведомств, преподаватели и студенты вузов, руководители СМИ.

Для участников мероприятия была также организована книжная выставка, в которой наряду с новыми изданиями экспонировались научно-популярные труды президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Новые издания выпущены на трех языках: туркменском, английском, русском, и будут интересны тем, кто интересуется или изучает на профессиональном уровне особенности и закономерности развития Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2020