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14.05.20 10:41

В МИД Туркменистана состоялись онлайн-переговоры с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

В МИД Туркменистана прошла встреча в формате видеоконференции с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

На переговорах было отмечено, что Туркменистан, реализующий внешнюю политику на принципах позитивного нейтралитета, всегда будет сторонником широкого международного диалога в интересах мира и всеобщей безопасности. Показательным в этом отношении стал факт присоединения Туркменистана, в числе других государств региона, к договору о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.

Высоко оценив предпринимаемые Ашхабадом шаги, в частности, присоединение к международно-правовым документам по вопросам разоружения, Лассина Зербо подчеркнул необходимость дальнейшей совместной работы по обеспечению глобальной безопасности и устойчивого развития.

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