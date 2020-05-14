Состоялись туркмено-узбекские переговоры по вопросам торговли В МИД Туркменистана в онлайн формате состоялась встреча вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. Стороны отметили высокий уровень межгосударственного диалога и подчеркнули, что этому способствуют договоренности, достигнутые в ходе проводимых на регулярной основе переговоров на высшем уровне. Участники онлайн-встречи обменялись мнениями по вопросам создания условий взаимодействия между государственными и предпринимательскими структурами двух стран, и активизации деятельности Межправительственной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Также стороны обсудили вопросы расширения номенклатуры товаров и объемов двусторонней торговли. © TURKMENISTAN.RU, 2020