|14.05.20 08:14
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В Ашхабаде прошли международная фотовыставка и конференция, посвященные 25-летию туркменского нейтралитета
В Ашхабаде прошли международная фотовыставка и конференция под общим названием «Туркменистан – родина Нейтралитета».
В торжественном открытии смотра, организованном Министерством культуры Туркменистана, приняли участие известные творческие деятели, представители общественных организаций, СМИ и студенческая молодежь.
В экспозицию, посвященную 25-й годовщине туркменского нейтралитета, вошли работы туркменских и зарубежных фотохудожников. Выставка в очередной раз напоминает людям, как важно беречь мир и согласие на планете.
Продолжением фотовыставки стала конференция в формате видеосвязи, состоявшаяся во второй половине дня. В работе форума приняли участие представители Афганистана, Бельгии, Германии, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и других стран.
Участники конференции отметили, что Туркменистан конкретными делами подтверждает, что принципы нейтралитета, миролюбия, добрососедства были и остаются основой его внешней политики. В рамках выставки также состоялась торжественная церемония вручения участникам фотовыставки дипломов и ценных подарков.
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