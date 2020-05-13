Состоялись туркмено-испанские онлайн-переговоры по развитию стройиндустрии Туркменистана

В Министерстве промышленности и строительного производства Туркменистана состоялось рабочее совещание в режиме видеосвязи с представителями испанской компании TYPSA. В ходе переговоров были обсуждены перспективы сотрудничества в области проектирования и строительства промышленных объектов по переработке сырьевых ресурсов и производству широкого спектра продукции.

На онлайн-встрече было отмечено, что развитие взаимовыгодного партнерства с ведущими зарубежными компаниями, в том числе специализирующимися в сфере гражданского строительства и архитектуры, является одним из важных аспектов экономической стратегии Ашхабада.

В этой связи были рассмотрены возможности участия компании TYPSA в осуществлении совместных проектов по развитию туркменской стройиндустрии и выражена взаимная заинтересованность в партнерстве в области проектирования и оснащения современным оборудованием заводов различного профиля, а также подготовки соответствующих кадров.

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