Президенты Туркменистана и России обсудили по телефону вопросы развития двустороннего партнерства

Вопросы развития двустороннего взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Российской Федерации Владимир Путин.

В ходе беседы главы государств поздравили друг друга с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и адресовав пожелания благополучия и процветания народам двух стран.

Как сказал туркменский лидер, в Туркменистане торжественно отметили 9 Мая, отдав дань памяти доблести и мужеству ветеранов войны и тружеников тыла. Бердымухамедов подчеркнул важность участия в праздничных торжествах в Туркменистане делегации Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым. В этой связи президент Туркменистана поблагодарил своего российского коллегу за решение передать на вечное хранение туркменской стороне боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, где воевал его дед Бердымухамед Аннаев.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. В этой связи была затронута тема борьбы с пандемией коронавируса, ставшей серьезным испытанием для всего мирового сообщества. При этом было подчеркнуто, что с первых дней вспышки коронавирусной инфекции Туркменистан и Россия активно сотрудничают, проявляя солидарность и взаимную поддержку.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность Владимиру Путину за оперативную отправку в Туркменистан значительного количества тест-систем, что очень помогло в работе туркменским медицинским службам. Туркменский лидер отметил, что Туркменистан также готов оказать Российской Федерации всю необходимую поддержку.

Стороны также подчеркнули, что в настоящее время прорабатывается правовая база для развития двустороннего взаимодействия в области медицины, включая подготовку документов по сотрудничеству в борьбе с инфекционными болезнями. В этой связи Бердымухамедов высказался о целесообразности поручить соответствующим государственным структурам Туркменистана и России разработать совместную комплексную программу по противодействию пандемии.

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