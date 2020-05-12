Состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств – участников СНГ в формате видеоконференции

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, которое прошло в формате видеоконференции.

Во встрече приняли участие министры иностранных дел государств – участников Содружества, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В ходе конструктивных дискуссий стороны обсудили ряд важных вопросов, касающихся взаимодействия стран в рамках Содружества ввиду эпидемиологической ситуации в мире. Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам региональной и мировой повестки дня, включая обеспечение мира и безопасности, противодействие современным угрозам и вызовам, биологическая и экологическая безопасность, а также другие насущные вопросы партнерства, представляющие взаимный интерес.

Обсуждались совместные действия государств – участников Содружества в противодействии пандемии, особо отмечалась необходимость налаживания эффективных механизмов взаимодействия. Туркменская сторона отметила целесообразность рассмотрения вопроса по налаживанию контактов между учеными-медиками, практикующими врачами по линии научной дипломатии. Именно такой подход к системной работе на профессиональном уровне был инициирован президентом Туркменистана в ходе недавно прошедшего саммита Движения неприсоединения.

Участники видеоконференции детально рассмотрели договорно-правовую базу взаимодействия, включая координацию подходов и позиций стран СНГ в рамках международных организаций, преимущественно ООН, ОБСЕ, ЕС и ШОС. В данном контексте речь шла о значимости укрепления доверия и утверждения культуры диалога в межгосударственных отношениях, особенно при разрешении возникающих споров и противоречий.

Стороны также подтвердили важность расширения сотрудничества в сфере экономики, энергетики, науки и образования, а также в области разработки и внедрения в ключевые отрасли экономики инноваций и передовых технологий.

По итогам заседания состоялось подписание ряда документов, включая решения «О плане многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2019 год и о плане на 2020 год», «О стратегии развития сотрудничества государств – участников СНГ в области физической культуры и спорта на 2021–2030 годы», «О реализации в 2022 году межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества».

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