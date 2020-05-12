Состоялись туркмено-израильские межмидовские консультации онлайн

Состоялись межмидовские консультации между Туркменистаном и Государством Израиль в формате видеоконференции.

Стороны подтвердили конструктивный характер сотрудничества между двумя странами, обсудили развитие политико-дипломатического диалога и взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь ООН. Также была подчеркнута важность контактов на высоком уровне в продвижении двусторонних связей.

Особое внимание дипломаты уделили развитию торгово-экономических связей между двумя странами, в частности, увеличению объемов двусторонней торговли. В числе приоритетных направлений двустороннего взаимодействия партнерства были также названы аграрная сфера, здравоохранение и обмен опытом в сфере инноваций.

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