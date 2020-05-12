В Ашхабаде обсудили предотвращение насильственного экстремизма и противодействие терроризму

В Ашхабаде обсудили проект плана действий по реализации национальной стратегии Туркменистана по предотвращению насильственного экстремизма и противодействия терроризму на 2020-2024 годы. В обсуждении приняли участие руководители и представители МИД Туркменистана, Министерства финансов и экономики, силовых ведомств, Института государства, права и демократии, а также структурных подразделений ООН, аккредитованных в Ашхабаде.

На встрече было отмечено, что обсуждаемая национальная стратегия была подготовлена с учетом основных принципов, изложенных в глобальной контртеррористической стратегии ООН, а также рекомендаций исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН.

Выступившие подчеркнули роль Ашхабада в обеспечении безопасности и устойчивом развитии в регионе и отметили, что Туркменистан является первой страной в Центральной Азии, принявшей национальную стратегию, направленную на борьбу с современными вызовами времени.

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